Les premiers modèles industriels d'iPhone 14 en circulation

Ce ne sont pas des moules comme ils sont souvent appelés par abus de langage, mais des modèles industriels : utilisés par les fabricants d'accessoires, ils leur permettent de tester les futurs coques et étuis sans attendre la sortie de la nouvelle gamme. Les premiers modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro viennent ainsi d'apparaître sur Weibo . C'est particulièrement tôt par rapport aux années précédentes : pour la gamme d'iPhone 13 l'année dernière, il avait fallu attendre le mois de juillet L'image ne présente en tout cas pas de surprise particulière. On retrouve en effet une gamme ne disposant plus que de deux tailles suite à l'abandon du modèle mini : à la place, il y a pour la première fois un très grand modèle dans la gamme classique. La gamme est ainsi composée de deux modèles de 6,1", l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, et de deux modèles de 6,7", l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max.Pour le reste, le téléobjectif reste réservé aux modèles haut de gamme : il y a toujours deux caméras sur les modèles classiques et trois sur la gamme Pro. Comme on avait déjà pu le voir sur les schémas industriels de l'iPhone 14 Pro , les appareils photos gagnent encore en taille avec une protubérance encore plus marquée que sur la génération actuelle. Ces modèles industriels ne nous permettent en revanche pas de voir le principal changement de design à l'avant de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max : l'abandon de l'encoche remplacée par un double poinçon