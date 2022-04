Le succès des Macs M1, l'oeuvre de Johny Srouji

C'est un visage qui est devenu familier depuis l'annonce du projet Apple Silicon en juin 2020 : Johny Srouji est l'architecte en chef des puces d'Apple. Ancien d'Intel et de IBM, il est arrivé à Cupertino en 2008 pour gérer une petite équipe de 45 ingénieurs ayant pour tâche de créer le premier processeur maison pour l'iPhone : la puce Apple A4 de l'iPhone 4. Quatorze ans plus tard, il est à la tête d'un département comprenant plusieurs milliers de personnes disséminées sur plusieurs campus un peu partout dans le monde, y compris en Israël, son pays d'origine. En 2015, il profitait d'une réorganisation de l'équipe dirigeante d'Apple pour devenir Vice-Président Senior des technologies matérielles, n'ayant plus pour supérieur que Tim Cook. Il est désormais l'une des figures les plus importantes de l'entreprise.

Johny Srouji lors de la présentation des premiers Macs M1 en octobre 2020

Dans une rare interview accordée au Wall Street Journal , on apprend quelques détails sur l'ascension de Johny Srouji et du projet Apple Silicon parti d'un pari risqué : se séparer d'Intel qui peinait à offrir ce dont Apple avait besoin pour améliorer le Mac. En 2017, alors que les puces ARM d'Apple faisaient des miracles sur l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, les ventes des Macs stagnaient avec des critiques récurrentes sur l'incapacité à progresser en performances sans poser des problèmes de surchauffe sur les ordinateurs portables.En coulisses, Apple fulminait et beaucoup d'observateurs attribuent à Intel la décision d'Apple de créer ses propres puces pour le Mac. François Piednoël, ancien ingénieur d'Intel, confie queSi François Piednoël confie qu'Intel s'est depuis amélioré sous l'impulsion d'une nouvelle équipe dirigeante, le mal est fait : Apple a créé ses puces concurrentes et a pris le contrôle sur un des composants les plus importants de sa chaîne de production. Même si les puces ARM d'Apple faisaient l'unanimité au sein de l'iPhone, ce changement de stratégie aurait suscité d'importants débats en interne, selon l'aveu même de Johny Srouji : c'était un projet pharaonique, extrêmement coûteux et le risque était très élevé en cas de résultat décevant.» résume Johny Srouji.En prenant la main sur le design de la puce, les ingénieurs d'Apple ont pu se focaliser sur les domaines leur paraissant les plus importants, comme la fluidité graphique pour les jeux vidéo ou l'efficience énergétique. Mais le plus grand challenge était de créer des puces permettant de couvrir tous les besoins, du MacBook Air d'entrée de gamme aux stations de travail coûtant plusieurs milliers de dollars. Il fallait ensuite être capable de prédire et écrire la suite : Apple devrait développer des puces pertinentes pour les générations suivantes tout en continuant à produire des centaines de millions de produits par an.Un ancien ingénieur d'Apple explique que Johny Srouji est petit à petit devenu essentiel au développement de nouveaux produits et que son influence a grandi au fil des années. Il aurait une qualité très recherchée : la capacité d'équilibrer les besoins techniques et les impératifs commerciaux de l'entreprise. Dirigeant ses équipes d'une main de fer, il exigeraitdans des réunionsLe Wall Street Journal rapporte que l'épidémie de Covid-19 a causé beaucoup d'inquiétude pour le déploiement des premières puces Apple Silicon : les mesures de confinement prises aux États-Unis sont tombées pile au moment où les équipes de Johny Srouji devaient valider le design de la puce Apple M1. C'est une phase difficile, où les ingénieurs doivent examiner tous les détails de la puce au microscope... Johny Srouji a alors mis en place des caméras permettant aux employés de réaliser cette tâche à distance : cela semble couler de source mais c'est une mesure inédite pour Apple, habituellement très à cheval sur les questions de confidentialité., explique Johny Srouji :Un an et demi après la présentation des premiers Macs équipés de la puce Apple M1, Apple serait prête à lever le voile sur ses premières puces de seconde génération à la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin., conclut Johny Srouji en riant.