Apple prévoirait toujours un HomePod TV avec webcam

Apple travaillerait toujours sur un appareil combinant l'Apple TV et le HomePod, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste avait déjà mentionné ce projet il y a un an , parlant alors de travaux préliminaires pour un lancement prévu pour 2023 . Mark Gurman affirme désormais que la fusion de l'Apple TV et du HomePod intégrerait aussi une webcam, qui permettrait donc de profiter de FaceTime sur son téléviseur. Ce nouvel appareil, qui pourrait ressembler à une barre de son, devrait prendre une position centrale dans la maison connectée, Apple proposant alors le HomePod mini en complément pour les autres pièces. Une mise à jour du HomePod mini pourrait d'ailleurs sortir, mais Mark Gurman ne précise pas quelles pourraient être les améliorations apportées par ce nouveau modèle.

Le HomePod mini et l'Apple TV sont déjà proches

L'année dernière, Mark Gurman évoquait un autre modèle de HomePod qui pourrait inclure un écran et une webcam , par exemple pour la cuisine, mais on ne sait pas si cet autre projet a été abandonné suite à l'intégration de la webcam au projet de fusion du HomePod et de l'Apple TV. Un nouveau grand modèle de HomePod ne serait en revanche pas dans les tuyaux, dans l'immédiat tout du moins.