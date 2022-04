Une webcam améliorée sur tous les iPhone 14 ?

Les quatre modèles de la génération d'iPhone 14 bénéficieraient d'une caméra frontale améliorée, selon les sources de Ming-Chi Kuo . Le célèbre analyste affirme qu'Apple devrait basculer sur un capteur AF (autofocus) d'une ouverture de ƒ/1,9, en lieu et place d'un capteur FF (focus fixe) d'une ouverture de ƒ/2,2. Cela permettrait logiquement d'améliorer la mise au point, tout comme la qualité des images en faible luminosité.Ce changement concernant les quatre modèles, il serait donc indépendant du changement de design à l'avant des modèles Pro qui abandonneraient l'encoche pour adopter un système de double poinçon avec des bordures autour de l'écran qui seraient réduites d'environ 20%. Rappelons qu'Apple devrait abandonner le modèle mini de 5,4" cette année mais il devrait toujours y avoir quatre références : l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro avec un écran de 6,1", et l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max avec un écran de 6,7".

L'iPhone 14 Pro comparé à l'iPhone 13 Pro — Montage par Ian Zelbo

Concernant les appareils photos, la grande nouveauté de cette année devrait être limitée aux modèles Pro avec l'adoption d'un grand angle passant de 12 à 48 mégapixels pour des images de plus haute résolution facilitant les recadrages et le zoom numérique, tout en progressant sur le front de la luminosité grâce à la technique dequi regroupe les pixels par groupe de quatre pour obtenir des clichés de 12 mégapixels mieux éclairés qu'avec un capteur de 12 mégapixels classique. Le téléobjectif devrait lui rester bloqué à un zoom de 3x, l'adoption d'un modèle périscopique qui permettrait de passer à 5x voire 10x étant vraisemblablement prévue pour l'iPhone 15 Pro en 2023