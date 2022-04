iOS 15.5 Bêta 2 : Apple Account, Bancomat et Bancontact

Deux semaines après la première bêta d'iOS 15.5 , une seconde version de travail a été envoyée hier soir aux développeurs. Apple prépare quelques changements au niveau de l'application Cartes (anciennement Wallet), qui prépare notamment un changement de nom pour la fonctionnalité iTunes Pass, parfois traduit en passe iTunes en français, qui avait été lancée en 2014 et qui permettait d'ajouter du crédit à son compte iTunes depuis les Apple Stores : avec iOS 15.5, cette fonctionnalité devient Apple Account avec un nouveau visuel de carte qui a été repéré par Apple Software Updates . Comme les cartes App Store & iTunes, ce crédit peut être utilisé sur les différents services dématérialisés de la marque.Autre évolution à venir, cette fois repérée par 9To5Mac : la prise en charge des systèmes de paiement Bancontact en Belgique et des distributeurs de billets de Bancomat qui sont principalement présents au Liechtenstein, en Suisse et en Italie.La grande nouveauté d'iOS 15.5 devrait être la mise en place d'Apple Classical , la future application d'Apple dédiée à la musique classique. La version finale d'iOS 15.5 devrait arriver vers la fin du mois de mai, peu avant la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin et durant laquelle Apple présentera les nouveautés d'iOS 16.