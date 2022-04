La Commission européenne s'accorde sur le chargeur universel

C'est une nouvelle étape de franchie dans le projet de création d'un chargeur universel au niveau européen : la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs de la Commission européenne vient de voter , à 43 voix pour et 2 contre, sur sa position sur la révision de la directive relative aux équipements radioélectriques. Les nouvelles règles imposeraient l'intégration d'un port USB-C à tous les fabricants de téléphones portables, tablettes, appareils photos numériques, écouteurs et casques audio, consoles de jeu vidéo portables et haut-parleurs portatifs. La Commission prévoit une exception pour les appareils qui seraient trop petits pour ce type de port comme les montres connectées, les dispositifs de suivi de la santé et de sport.Initialement présentée en septembre dernier , cette mesure est à la fois écologique et économique : elle veut offrir aux utilisateurs de produits électroniques une parfaite compatibilité des chargeurs, avec le format USB-C qui est déjà très répandu, et l'interdiction pour les fabricants de fournir un chargeur dans la boîte des produits concernés par cette directive. Apple, qui continue d'imposer son connecteur propriétaire Lightning sur l'iPhone (et l'iPad d'entrée de gamme), est directement visée.L'adoption de cette directive n'est pas encore définitive mais elle semble de plus en plus probable. L'ensemble du Parlement devra approuver ce projet de position de négociation lors de la session plénière de mai, et les députés pourront ensuite entamer les discussions avec les gouvernements de l'UE sur la version définitive de la législation.Précisons qu'Apple pourrait tricher en supprimant purement et simplement le port de recharge de l'iPhone — il y a déjà eu des rumeurs prêtant à Apple l'intention de ne plus proposer que la recharge sans fil MagSafe (compatible Qi) sur de futurs modèles. Dans cette éventualité, la Commission européenne veut au moins s'assurer que les fabricants se lançant dans cette alternative utilisent tous la même technologie, mais la réflexion n'en est qu'à ses balbutiements et il faudra attendre 2026 au plus tôt pour qu'une directive soit adoptée.