Apple annonce l'abandon de macOS Server

À force d'intégrer les fonctions de macOS Server à la version principale de macOS, c'était une sentence inéluctable : Apple vient d'annoncer la fin du développement de macOS Server. La version 5.12.1 continuera à être disponible pour les utilisateurs actuels sur macOS Monterey, mais il n'est déjà plus possible de télécharger le logiciel sur le Mac App Store s'il n'est pas déjà présent sur son compte.Au fil des années, Apple a progressivement dépouillé macOS Server, qui était devenu une application dédiée avec Mac OS X Lion (10.7) : depuis macOS High Sierra par exemple, ce sont les serveurs de fichiers, les serveurs de mise en cache et les serveurs Time Machine qui sont ajoutés à la version grand public de macOS. Cet abandon ne sera donc une surprise pour personne.