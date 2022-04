Ventes : l'iPhone 13 cartonne, l'iPhone 13 mini fait un four

La gamme d'iPhone 13 rencontrerait un succès très important aux États-Unis, selon les chiffres des analystes de CIRP pour le compte du premier trimestre de cette année 2022. Les quatre modèles de la dernière gamme représenteraient en effet 71% des achats, contre 61% pour la gamme d'iPhone 12 à la même période l'année dernière. L'iPhone 13 classique totaliserait 38% des ventes à lui tout seul, un pourcentage qui n'avait plus été atteint depuis plusieurs années alors que le nombre de modèles différents en circulation n'a pas tendance à se réduire. Les modèles Pro séduiraient en revanche un peu moins que l'année dernière, et les modèles mini continueraient de végéter avec l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini qui ne représenteraient chacun que 3% des ventes.Ce graphique ne concerne que les États-Unis et il y a des grandes chances que la répartition soit différente dans d'autres pays. La messe serait cependant déjà dite pour l'iPhone mini : il n'y aurait pas de modèle 5,4" dans la gamme d'iPhone 14 attendue cet autonome. La future gamme serait toujours composée de quatre modèles , mais avec deux modèles de 6,1" (l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro) et pour la première fois deux modèles de 6,7" (l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max). Les prochains résultats d'Apple seront annoncés la semaine prochaine, le 28 avril. Le dernier trimestre signait un record historique