Et si l'iMac passait directement à la puce M3 ?

Apple prépare de multiples Macs équipés de la future puce Apple M2 et de ses variantes, selon les sources de Mark Gurman : la semaine dernière, le journaliste de Bloomberg évoquait des MacBook Air, MacBook Pro 13,3" et Mac mini avec la puce M2, des MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max, et un Mac Pro avec deux puces M2 Ultra. Cette liste ne comprend pas d'iMac : revenant sur le sujet cette semaine, Mark Gurman affirme qu'Apple travaille sur un iMac équipé de la puce... Apple M3, dont le lancement est encore lointain.La refonte de l'iMac a été lancée six mois après les premiers Macs équipés de la puce Apple M1. L'ordinateur de bureau tout-en-un d'Apple se vend moins bien que ses ordinateurs portables, et Apple pourrait donc être tentée de sauter la puce Apple M2 et d'attendre la fin d'année 2023 pour lancer la première révision de ce nouveau modèle. On notera cependant que Mark Gurman laisse soigneusement planer le doute sur la possible existence d'un modèle M2 intermédiaire : on ne va donc pas totalement l'enterrer à ce stade.Mark Gurman profite de l'occasion pour rappeler qu'Apple prépare bien un iMac Pro, ou en tout cas un successeur à l'iMac 27" qui a été retiré de la vente en mars . Mais comme d'autres sources de l'industrie, il prévient que ça ne sera pas pour cette année. De là à imaginer un lancement en même temps que l'iMac M3 en 2023, il n'y a bien sûr qu'un pas.