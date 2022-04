iOS 15.5 bloque certains lieux sensibles des Souvenirs

Deux semaines après la précédente mouture qui apportait quelques retouches à l'application Cartes , une troisième version bêta d'iOS 15.5 a été envoyée aux développeurs hier soir. On ne décèle a priori pas de nouvelle fonctionnalité directement visible par l'utilisateur, mais le site 9To5Mac a repéré un changement au sein de l'application Photos : Apple a ajouté un système pour exclure certains lieux sensibles des Souvenirs, des albums qui sont créés automatiquement à partir de la bibliothèque de photos.Les lieux qui sont désormais exclus des Souvenirs sont tous liés à la Shoah : les camps de concentration et d'extermination de Dachau, Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Sobibor, Treblinka et Chełmno-Kulmhof, le mémorial de Yad Vashem, le United States Holocaust Memorial Museum, le Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe de Berlin, l'usine de Schindler et la Maison Anne Frank. L'application Photos ne sera donc plus en capacité de proposer à l'utilisateur des Souvenirs relatifs à ces lieux.La liste des lieux exclus des Souvenirs n'est pas accessible par l'utilisateur et cela serait souhaitable : sans pour autant vouloir les oublier, nous avons tous en tête certains lieux évoquant des souvenirs douloureux que nous ne souhaitons pas voir apparaître inopinément sous la forme d'une notification joyeuse de la part de l'application Photos. Apple a en revanche déjà permis d'exclure certaines personnes des Souvenirs avec iOS 15 l'année dernière.