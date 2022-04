Une mise à jour pour la webcam du Studio Display

Les premiers tests du Studio Display ont été très décevants en ce qui concerne la webcam avec un rendu particulièrement pixelisé en faible luminosité, un mauvais contraste et un manque global de détails. Dans la foulée de ces tests, Apple avait déclaré qu'il s'agissait d'un bug logiciel et qu'une mise à jour à venir apporterait des améliorations. Cette « mise à jour du programme interne Apple Studio Display 15.5 » est sortie hier soir avec la troisième version bêta de macOS 12.4. Un représentant d'Apple a confirmé à Joanna Stern queCertains utilisateurs du Studio Display, comme Jason Snell de Six Colors, se sont empressés d'installer cette mise à jour et les améliorations sont immédiatement visibles. Le cadrage automatique zoome moins, ce qui améliore la qualité de l'image, et les couleurs sont effectivement moins délavées qu'auparavant. La qualité de l'image reste cependant médiocre en faible luminosité.Ne s'agissant que d'une bêta, il est probable qu'Apple affine encore ses réglages d'ici la sortie de macOS 12.4 attendue pour la fin du mois de mai. Même s'il y a une amélioration, les premiers résultats laissent toutefois penser que cette webcam a bien une faiblesse matérielle par rapport aux capteurs de l'iPad Air ou de l'iPad Pro.