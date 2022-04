Une nouvelle version pour le firmware des AirTags

Apple a mis en ligne une nouvelle version du logiciel interne des AirTags hier soir. Numérotée 1.0.391 (build 1A301) au lieu de 1.0.291 (build 1A291e), cette mise à jour du firmware est la première depuis le mois d'août dernier . On imagine que la mise à jour apporte de nouveaux ajustements relatifs à la sécurité, notamment pour éviter que des personnes malveillantes se servent des AirTags pour suivre leurs victimes à leur insu, mais il ne s'agit que d'une hypothèse : Apple ne précise pas la liste des nouveautés.Pour ce qui est de l'installation de la mise à jour, c'est d'ailleurs assez flou puisqu'il n'y a aucun moyen de la lancer manuellement : il faut que les AirTags soient à proximité de l'iPhone, et il faut ensuite de la patience. Pour vérifier quelle est la version logicielle installée sur un AirTag, c'est dans l'application Localiser que cela se passe : cliquez sur le nom d'un AirTag pour faire apparaître son numéro de série et le numéro de version de son programme interne.