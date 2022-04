Les délais du MacBook Air s'envolent

Les délais du MacBook Air ont subitement explosé sur l'Apple Store , ont remarqué nos confrères de MacGeneration : il y a désormais plus d'un mois d'attente ! Pour une commande passée aujourd'hui, Apple promet en effet une livraison entre le 7 et le 21 juin, quel que soit le modèle. Petite bizarrerie, l'ajout d'une option permet parfois de gagner quelques jours... Comme d'habitude dans les grandes villes, il est possible d'obtenir son MacBook Air le jour même en optant pour un retrait dans une des boutiques officielles d'Apple, mais plusieurs Apple Stores français n'ont plus de stock non plus, en tout cas en ce qui concerne le modèle d'entrée de gamme.Le MacBook Air rejoint donc le MacBook Pro qui affiche des délais similaires depuis maintenant deux semaines. L'état des stocks des ordinateurs portables d'Apple s'est fortement dégradé suite à la fermeture d'usines dans la région de Shanghai, qui poursuit sa stratégie dite de « zéro Covid » : ce n'est pas lié à l'arrivée d'une nouvelle gamme... même si ce pourrait bien être le cas pour le MacBook Air : il se murmure que le MacBook Air M2 pourrait être présenté à la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin.Si vous souhaitez acheter un MacBook Air ou un MacBook Pro, sachez qu'il y a encore du stock sans attente chez les revendeurs et qu'il est d'ailleurs possible de profiter de quelques remises immédiates. Pour le MacBook Air, les tarifs débutent par exemple à 999 € chez Amazon au lieu de 1 129 € chez Apple avec une livraison dans la semaine. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix . Il reste cependant plutôt conseillé d'attendre si c'est le MacBook Air qui vous fait de l'oeil et que votre achat n'est pas pressé : la refonte attendue pour cet été est plutôt importante, avec le premier changement de design depuis l'arrivée des modèles Retina en 2018.