Un arrondi plus marqué pour les coins de l'iPhone 14 Pro ?

C'est un petit détail des schémas industriels de l'iPhone 14 Pro qui était passé inaperçu jusqu'ici : Apple pourrait légèrement arrondir la courbe que prend le châssis dans chacun de ses coins, selon les rendus de Ian Zelbo partagés par MacRumors . Aujourd'hui, le coin de l'iPhone 13 a une courbe différente de celle du bloc des appareils photos. Avec l'iPhone 14 Pro, Apple pourrait agrandir la courbe du châssis pour que celle-ci corresponde mieux à celle du bloc des appareils photos, quitte à perdre quelques pixels au passage.

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro

Cette subtile évolution dans le design devrait s'inscrire dans un changement plus notable à l'avant du smartphone avec l'abandon de l'encoche , qui serait remplacée par un système de double poinçon plus petit mais occupant une hauteur plus importante. Les marges autour de la dalle devraient également être plus fines d'environ 20%