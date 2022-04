Les vitres des iPhone 14 se retrouvent sur le web

Après les schémas industriels qui nous avaient déjà permis d'en savoir beaucoup sur les évolutions de la future gamme d'iPhone 14, voici les premières vitres qui viennent d'apparaître sur le réseau social chinois Weibo et qui ont été relayées par Jon Prosser . On peut découvrir les façades de toute la gamme, qui rappelons-le ne comporte pas de modèle mini et ne compte plus que deux diagonales avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro à 6,1" et pour la première fois deux grands modèles avec l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max à 6,7".On retrouve également le nouveau système de double poinçon sur les modèles Pro, sans que l'on sache pour le moment comment iOS va s'adapter à cette hauteur accrue, ainsi que les marges autour de la dalle qui seraient réduites d'environ 20% . À l'arrière, les appareils photos seraient encore plus imposants qu'aujourd'hui selon les schémas industriels dont nous disposons pour le moment. Apple prépare la mise en production de sa future gamme devant être lancée en septembre et nous arrivons donc dans la période propice aux fuites...