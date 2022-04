Q2 2022 : Apple enregistre un nouveau trimestre record

Après les fortes ventes du trimestre des fêtes de fin d'année, le deuxième trimestre fiscal d'Apple qui correspond au trois premiers mois de l'année est moins propice aux achats et les résultats d'Apple sont donc moins impressionnants. Cela n'empêche pas les chiffres de progresser et les nouveaux résultats trimestriels d'Apple annoncés hier soir représentent d'ailleurs un nouveau record pour un trimestre de mars avec un chiffre d'affaires de 97,28 milliards de dollars en hausse de 8,5% par rapport à l'année dernière, et un bénéfice de 25,01 milliards de dollars en hausse de 5,8%.On retrouve de la croissance dans tous les postes à l'exception de l'iPad qui est en léger recul. L'iPhone représente 50,57 milliards de dollars (+5,5%), le Mac monte à 10,44 milliards de dollars (+14,7%), l'iPad stagne à 7,65 milliards de dollars (-2,1%) après avoir bénéficié d'une forte hausse en 2021, les autres produits (AirPods, Apple Watch, Apple TV, Beats, etc.) continuent de s'affirmer avec 8,8 milliards de dollars (+12,4%), et les services (Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, iCloud, etc.) continuent de flamber à 19,82 milliards de dollars (+17,3%).Comme d'habitude, l'iPhone continue de représenter à peu près la moitié des revenus d'Apple. Les services, qui ont explosé depuis quelques années, permettent désormais à Apple de gagner plus d'argent qu'avec le Mac et l'iPad réunis !Sans surprise, Tim Cook s'est réjoui de ces bons résultats :Durant ce trimestre, la trésorerie d'Apple qui s'est enrichie de 28 milliards de dollars a permis à Apple de retourner 27 milliards de dollars aux actionnaires. Apple a d'ailleurs annoncé le versement d'un dividende de 23 centimes par action, une hausse de 5%.Pour le trimestre à venir, le comptable en chef Luca Maestri s'attend à quelques difficultés dues à deux facteurs : les problèmes d'approvisionnement en Chine dus aux fermetures d'usines pour cause de Covid-19, et les retombées économiques de la guerre en Ukraine (incluant notamment l'arrêt des ventes en Russie). Apple s'attend ainsi à un manque à gagner qui serait situé entre 4 et 8 milliards de dollars pour le trimestre à venir. En terme de délais, ce sont pour le moment les MacBook et les iPad qui sont affectés mais Tim Cook a prévenu qu'il fallait s'attendre à ce que d'autres catégories de produits soient touchées à l'avenir.