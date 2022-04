Un nouveau son pour les AirTags indésirables

Un peu plus tôt cette semaine, Apple a mis en place une nouvelle version du firmware des AirTags mais sans préciser quelles étaient les améliorations apportées par cette mise à jour. Dans un nouveau document publié sur son site web, Apple affirme que la nouvelle version 1.0.301 modifie le son qu'émettent les AirTags lorsqu'ils se déplacent sans être à proximité de leur propriétaire afin que le traqueur potentiellement indésirable puisse être plus facilement identifié. C'est une des multiples évolutions qui avaient été annoncées par Apple en février dernier pour limiter les usages malveillants de ses AirTags.Pour connaître la version logicielle de vos AirTags, rendez-vous dans l'application Localiser et cliquez sur le nom de l'AirTag pour faire apparaître son numéro de série et le numéro de version de son programme interne. Notez qu'il n'est pas possible d'installer la mise à jour manuellement : elle se télécharge et se met en place automatiquement lorsque l'AirTag est à proximité de l'iPhone.