La température corporelle sur l'Apple Watch Series 8 ?

C'est l'Apple Watch Series 7, sortie l'année dernière, qui aurait dû inaugurer le premier capteur de température corporelle d'Apple. Selon Ming-Chi Kuo , le projet aurait été annulé à la mise en production de la montre car l'algorithme utilisé n'était pas assez performant. L'analyste précise que la température de la peau varie fréquemment et rapidement en fonction de l'environnement extérieur : il est impossible d'avoir des mesures très fiables de manière matérielle et il faut donc compenser par une bonne dose de logiciel.

Montage par MacRumors

Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple ne serait pas la seule à rencontrer des difficultés avec son capteur de température corporelle : Samsung serait également concerné et sa prochaine Galaxy Watch 5 pourrait ne pas prendre cette fonctionnalité pour les mêmes raisons que l'Apple Watch Series 7. Ce nouveau capteur serait toujours prévu pour l'Apple Watch Series 8 mais Ming-Chi Kuo affirme que son intégration dépendra une nouvelle fois de l'efficacité de l'algorithme.En terme de fonctionnalités, ce thermomètre pourrait d'abord être utilisé pour permettre aux femmes de mieux suivre leurs cycles et leurs périodes de fertilité, selon Mark Gurman . Apple prévoirait également de détecter la fièvre, mais ce serait pour un second temps.