Aperçu du kit de réparation d'Apple pour l'iPhone

Suite à l'ouverture du Self Service Repair Store d'Apple aux États-Unis la semaine dernière, le site Apple Insider s'est intéressé au kit d'outils qui est proposé à la location aux utilisateurs ne souhaitant pas acheter les appareils nécessaires à l'unité. Il est facturé 49 dollars pour une semaine, avec un dépôt de garantie de 1 272 dollars. Il prend la forme de deux volumineuses valises dont le contenu est adapté au modèle d'iPhone que l'on souhaite réparer.Si l'équipement impressionne, c'est qu'il est rigoureusement identique à celui utilisé par le SAV d'Apple et les centres de réparation agréés : c'est lourd, précis, et fait pour durer. Il y a notamment un appareil destiné à chauffer l'écran pour affaiblir l'adhésif et retirer la dalle. Il y a une presse pour la batterie et une autre pour l'écran. Il y a aussi un support adapté à chaque modèle d'iPhone, de multiples petits accessoires et tournevis...La boutique de réparation pour particuliers d'Apple est pour le moment limitée à l'iPhone, et elle n'est disponible qu'aux États-Unis. Dans les prochains mois, Apple doit s'ouvrir au Mac et ce programme doit également être lancé dans d'autres pays. Apple a annoncé un lancement un Europe d'ici la fin de l'année, mais sans préciser quels seront les pays concernés.