Apple Pay : la Commission européenne accuse Apple d'abus de position dominante

La Commission estime à titre préliminaire que la position dominante d'Apple sur le marché des portefeuilles mobiles sur son système d'exploitation iOS restreint la concurrence, en réservant à Apple Pay l'accès à la technologie NFC. Une telle situation produit des effets d'éviction pour ses concurrents, affaiblit l'innovation et restreint le choix des consommateurs en ce qui concerne les portefeuilles mobiles sur iPhones. S'il était confirmé, ce comportement serait contraire à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché.

La Commission européenne poursuit son enquête lancée en juin 2020 sur les pratiques d'Apple relatives à la puce NFC de l'iPhone. Une étape importante vient d'être franchie : la Commission européenne vient d'informer Apple En clair, le fonctionnement fermé d'Apple Pay contreviendrait aux lois européennes. Plus spécifiquement, la Commission européenneEn contrôlant totalement les accès à la puce NFC de l'iPhone, Apple peut dicter les conditions commerciales de sa solution Apple Pay, forçant ainsi la main aux banques dont les clients réclament un système de paiement mobile. Apple Pay est aujourd'hui pris en charge par 99% des cartes bancaires en France. Apple tente de reproduire ce schéma pour d'autres usages de la puce NFC, comme pour les transports avec l'intégration en 2023 du passe Navigo parisien, un accord qui aura demandé des années de négociations entre Apple et Île-de-France Mobilités.Pour le moment, la Commission européenne n'en est qu'à la communication des griefs à Apple et cet envoi ne préjuge pas de l'issue de l'enquête. Apple va avoir son mot à dire et l'enquête va se poursuivre, sans délai maximum légal. Margrethe Vestager a déjà averti qu'Apple ne pourrait pas utiliser l'argument de la sécurité pour justifier le verrou d'Apple Pay, l'enquête ayant déjà écarté ce risque. Indépendamment de cette enquête, une autre initiative de la Commission européenne vise Apple Pay : la législation sur les services numériques (DMA) prévue pour 2023 pourrait forcer Apple à ouvrir la puce NFC de l'iPhone aux développeurs tiers, et pas seulement pour les paiements.