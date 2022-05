Apple Silicon : d'anciens ingénieurs accusés de vol de propriété intellectuelle

La startup californienne Rivos, fondée l'année dernière à Mountain View, s'est discrètement lancée dans une frénésie d'embauches d'anciens employés d'Apple et pas n'importe lesquels : des ingénieurs ayant travaillé sur le projet Apple Silicon. Il y en aurait plus de quarante, logiquement partis avec les connaissances engrangées lors du développement de la puce Apple M1 et de certains des processeurs qui ont suivi. Reuters nous apprend qu'Apple a déposé plainte à l'encontre de Rivos pour avoir délibérément cherché à obtenir l'accès à ses secrets industriels.Deux anciens ingénieurs sont nommément visés par la plainte : Bhasi Kaithamana et Ricky Wen, qui auraient récupéré des milliers de fichiers sur leur ordinateur personnel, incluant le design des puces, avant de quitter Apple. Ils ne seraient pas les seuls à s'être transféré des informations sensibles, Apple accusant d'autres anciens employés d'avoir tenté de couvrir leurs traces en effaçant leurs ordinateurs. Apple explique que ces fichiers confidentiels, qui représenteraient plusieurs centaines de giga-octets, pourrait significativement accélérer le développement de processeurs concurrents. Les avocats de Cupertino demandent ainsi l'interdiction à Rivos d'utiliser sa propriété intellectuelle, en plus bien sûr de dommages et intérêts.