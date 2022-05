Les designs alternatifs envisagés pour l'iPod nano

C'est une étape qui a lieu bien avant l'apparition des premiers prototypes, lorsque le design même de l'appareil n'est pas encore arrêté. Quatre ans après le tout premier iPod, Apple a dévoilé l'iPod nano en 2005, une version bien plus compacte grâce à l'adoption de mémoire flash en lieu et place du disque dur mécanique. Pour promouvoir la sortie de son livre Build , Tony Fadell a partagé sur Twitter une image des modèles qui avaient été créés aux débuts du projet.Imprimées en 3D, ces maquettes permettent de se faire une idée de la sensation en main :, explique l'ancien responsable du développement de l'iPod.On peut ainsi voir quelles étaient les pistes imaginées par Apple pour sa première génération d'iPod nano. Apple n'était pas forcément très au point sur le positionnement et la taille de la molette cliquable, et on peut voir qu'Apple avait envisagé dès le départ un iPod qui serait entièrement recouvert par son écran, sans molette ou bouton d'accueil. C'est finalement l'iPod nano de 2010 qui a repris cette idée, mais avec un écran très petit et une partie logicielle rendant le tout peu exploitable : Apple était revenue sur un design plus traditionnel en 2012, avec une dalle plus confortable et un bouton d'accueil comme sur l'iPhone.

Les différentes générations d'iPod nano — Via Apple Explained

Les derniers iPod uniquement dédiés à la musique ont disparu en 2017 avec l'arrêt des ventes de l'iPod shuffle et de l'iPod nano. Il subsiste aujourd'hui l'iPod touch, dont le concept s'éloigne de la philosophie originelle de l'iPod pour se rapprocher de celle de l'iPad. L'avenir de cette gamme, qui n'a pas été mise à jour depuis trois ans , est d'ailleurs incertain.