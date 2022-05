La production des MacBook reprend à Shanghai

La production des MacBook Air et des MacBook Pro reprend progressivement dans l'usine de Quanta à Shanghai, selon les sources de DigiTimes . Il y a un peu plus de deux semaines, une très stricte mesure de confinement a frappé l'agglomération la plus peuplée de Chine et cela a entraîné la fermeture d'un grande nombre d'usines, y compris de certains sous-traitants d'Apple. L'arrêt de la production des MacBook chez Quanta s'est très rapidement traduit par une explosion des délais sur l'Apple Store, d'abord sur les MacBook Pro 14" et 16" puis sur les MacBook Air avec un à deux mois d'attente selon les modèles. Seul le MacBook Pro 13,3" a échappé aux retards.Il faudra du temps pour absorber totalement le retard accumulé mais les délais devraient donc progressivement se raccourcir pour les ordinateurs portables d'Apple. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez parfois profiter d'un retrait immédiat si vous achetez sur l'Apple Store en ligne et habitez à proximité d'une boutique d'Apple. Alternativement, les stocks ne sont pas forcément au beau fixe mais il est souvent possible de gagner du temps tout en profitant de petites promos sur certaines références chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les offres du moment sur notre comparateur de prix