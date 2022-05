Les câbles USB-C de 240 W commencent à arriver

Il aura fallu près d'un an entre la présentation de la version 2.1 de la norme USB-C par l'USB Implementers Forum en mai 2021 et l'arrivée des premiers câbles compatibles. C'est le fabricant Club 3D qui dégaine le premier, nous apprend Tom's Hardware . La particularité de ces nouveaux modèles est d'apporter la prise en charge d'une puissance de 240 W, contre 100 W au maximum pour les anciennes normes. Aujourd'hui, le MacBook Pro 16,2" ne profite d'une alimentation de 140 W et de la recharge rapide qu'avec le connecteur magnétique MagSafe. Apple a également opté pour un connecteur propriétaire sur l'iMac M1 qui requiert 143 W et ne peut donc pas être alimenté avec un simple câble USB-C.L'USB-IF a laissé beaucoup de liberté aux fabricants dans les spécifications des câbles qu'ils peuvent moduler selon les besoins. Comme trop souvent avec l'USB, il faudra donc bien faire attention à ce que l'on achète : les fabricants sont en tout cas censés utiliser des logos pour faire apparaître clairement la puissance et les débits pris en charge par les câbles. Chez Club 3D, il y a ainsi trois modèles : seule la version d'une longueur d'un mètre atteint le débit maximal de 40 Gbit/s, alors que le câble d'un mètre peut supporter 20 Gbit/s... ou se limiter à 480 Mbit/s comme l'USB 2.0 : cette dernière version, moins chère, sera donc principalement destinée à l'alimentation.Apple ne commercialise encore aucun appareil compatible avec cette nouvelle norme mais cela arrivera sans doute dans de prochaines générations de Macs. Reste à voir si Apple profitera de ce déplafonnement de la puissance pour alimenter par USB-C des catégories d'appareils qui doivent aujourd'hui intégrer un connecteur spécifique, comme les Macs de bureau. L'adoption du nouveau standard devrait également permettre la prise en charge des périphériques auto-alimentés plus musclés.