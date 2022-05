L'iPad mini 2 et l'iPad Air 2 sont désormais obsolètes

La liste des produits anciens et obsolètes d'Apple vient de s'enrichir de deux tablettes : l'iPad mini 2 et l'iPad Air 2. Présenté en octobre 2013 , l'iPad mini 2 était le premier à intégrer un écran Retina et il coûtait 100 € de plus que l'iPad mini de première génération avec lequel il a cohabité au catalogue pendant un an et demi avant de prendre sa place en entrée de gamme suite au lancement de l'iPad mini 3 en juin 2015. Il est resté en vente jusqu'en mars 2017, à la sortie de l'iPad mini 4 . L'iPad Air 2, dévoilé en octobre 2014 , apportait de multiples améliorations par rapport à l'iPad Air de première génération qui est resté au catalogue à 100 € de moins pendant près d'un an. C'était le premier modèle à intégrer la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID sur son bouton d'accueil. Il a finalement pris sa retraite en mars 2017 suite à l'arrivée de l'iPad 5 Cette obsolescence n'empêche pas l'iPad mini 2 et l'iPad Air 2 de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité — l'iPad Air 2 est d'ailleurs compatible avec iPadOS 15 même s'il ne bénéficie pas de toutes les fonctionnalités (il est d'ailleurs probable qu'il ne puisse pas recevoir iPadOS 16 ). Ces deux modèles ne peuvent en revanche plus bénéficier de réparations auprès du SAV d'Apple ou de son réseau de réparateurs agréés. En cas de pépin matériel, il faut donc désormais se tourner vers les réparateurs non officiels... ou, à moins d'une réparation peu coûteuse comme un changement de batterie, préférablement investir dans un modèle plus récent.