iOS 15.5 et macOS 12.4 en approche

Que serait un mardi soir sans sa nouvelle fournée de versions bêtas ? Hier soir, Apple a bien servi les développeurs avec une quatrième version de travail d'iOS 15.5, de macOS 12.4 mais aussi de tvOS 15.5, de watchOS 8.6 et même d'une mise à jour de la version 15.5 du firmware du Studio Display qui avait déjà reçu un correctif la semaine dernière pour améliorer la qualité de la webcam. Comme à leur habitude, les fouineurs ont fouiné mais n'ont pas repéré de changement particulier dans ces nouvelles bêtas. Voilà le signe que les versions finales approchent : on peut espérer une versiondans le courant du mois et une sortie avant la WWDC 2022 qui débute le 6 juin.À quelques semaines de la présentation des nouveautés de iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16, on est clairement en fin de cycle : la prochaine série de mises à jour sera mineure avec quelques évolutions ici et là mais pas de nouveauté fracassante. Pour iOS 15.5, on a pour le moment repéré quatre changements : l'ouverture de l'App Store aux liens externes pour les applications lecteur , un nouveau nom pour iTunes Pass qui devient Apple Account et la prise en charge de Bancomat et Bancontact dans l'application Cartes, la mise en place d'un système pour exclure certains lieux sensibles des Souvenirs de l'application Photos, et la prise en charge de la future application Apple Classique