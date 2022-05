Du public à Apple Park pour la WWDC 2022

Pour la première fois depuis deux ans, il y aura du public à Apple Park à l'occasion de la WWDC 2022 qui se tiendra du 6 au 10 juin. Si les sessions de travail resteront virtuelles, avec l'avantage de permettre aux développeurs de suivre les conférences partout dans le monde sans limite, il y aura tout de même une journée spéciale le 6 juin pour le lancement des festivités. Apple vient d'en donner les premiers détails : les développeurs souhaitant être présents devront participer à une loterie gratuite qui sera lancée le 9 mai. Les heureux sélectionnés pourrontet les vidéos de State of the Union avec les ingénieurs d'Apple et découvrir le tout nouveau Developer Center dont on ne sait encore rien.La formulation utilisée par Apple laisse le doute sur la présence de public dans le Steve Jobs Theater : il reste possible que la présentation reste pré-enregistrée sans public, même si on imagine qu'Apple aura à coeur de redonner un peu plus de vie à ses conférences d'une manière ou d'une autre. C'est en tout cas un début de retour à la normale pour les événements d'Apple, qui exige tout de même un test négatif au Covid-19 de moins de trois jours mais n'impose pas ensuite le port du masque.