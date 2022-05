Confinement à Zhengzhou : inquiétude à iPhone City

Après Shanghai et la production des MacBook , c'est au tour de Zhengzhou et la production de l'iPhone d'être touchée par une mesure de confinement. La Chine poursuit sa politique dite de zéro-Covid en appliquant un confinement strict à la capitale du Henan suite à la découverte de quatorze cas de Covid-19. Zhengzhou est connue pour abriter la gigantesque ville-usine de Foxconn, surnommée iPhone City : c'est là où est assemblé l'essentiel de la production d'Apple.Mardi, Foxconn avait annoncé le lancement d'une vaste campagne de recrutement pour faire face à la demande croissante et la mise en production prochaine de la gamme d'iPhone 14. C'est bien plus tôt que d'habitude : il se murmure qu'Apple aurait fait pression pour prendre de l'avance, au cas où la crise sanitaire vienne perturber la production estivale. Foxconn avait d'ailleurs mis en place un bonus de 30% en prime d'embauche pour attirer rapidement plus d'ouvriers. Hier, le principal sous-traitant d'Apple a finalement annoncé la suspension de son programme de recrutement Le confinement mis en place à Zhengzhou n'est annoncé que pour une semaine, mais les autorités se gardent bien sûr la possibilité de le prolonger. Chez Foxconn, on se veut pour le moment rassurant : les lignes de production de Zhengzhou peuvent continuer à fonctionner en cercle fermé, les ouvriers logeant dans des dortoirs sur le site de l'usine. L'assembleur ne cache néanmoins pas son inquiétude à l'approche de la mise en production de l'iPhone 14 : son usine de Zhengzhou peut atteindre jusqu'à 350 000 employés au pic de production de l'iPhone, et ce sera impossible à gérer dans un contexte de confinement. En cas de mesures trop strictes et/ou trop fréquentes dans les prochains mois, le lancement de l'iPhone 14 en septembre pourrait être perturbé ou retardé.