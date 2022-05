Apple lance son câble Thunderbolt 4 Pro de 3 mètres

Apple avait lancé ses premiers câbles Thunderbolt 4 Pro dans la foulée de la commercialisation du Mac Studio et de l'écran Studio Display en mars dernier, avec deux références à 149 € pour 1,8 mètre et 179 € pour 3 mètres. Seul le petit modèle était initialement disponible : le grand l'est désormais aussi comme l'ont repéré nos confrères de MacGeneration . Le câble de 3 mètres est disponible sans attente et peut également être retiré dans les boutiques officielles d'Apple.Si ces câbles sont aussi chers, c'est parce qu'ils sont actifs : chaque embout embarque de nombreux composants pour amplifier le signal et permettre de conserver le débit de 40 Gbit/s malgré la grande longueur. Si vous avez besoin d'un câble plus long que le modèle de 1 mètre fourni par Apple avec le Studio Display, sachez qu'un modèle Thunderbolt 3 est suffisant : il y a notamment un câble de 2 mètres conçu par Belkin à 79,95 € sur l'Apple Store