Brevet : un mode Pro avec des fenêtres pour l'iPad ?

Tiens tiens tiens... Un nouveau brevet accordé par Apple cette semaine et déniché par Patently Apple décrit la possibilité pour une tablette de changer de mode d'interface en fonction de la connexion d'un accessoire. Plus spécifiquement, Apple montre une base intégrant un clavier et un trackpad avec une charnière et un système d'accroche pour recevoir un iPad. Une fois cette base connectée, l'iPad adapte son interface pour se rapprocher très fortement de celle de macOS, avec une barre de menus et des fenêtres pour les applications.Apple dépose une quantité impressionnante de brevets et beaucoup des inventions décrites ne se retrouvent jamais dans un produit fini. Si les brevets nous offrent un regard intéressant sur les pistes explorées par Apple, ils sont donc à prendre avec la plus grande prudence. Ceci dit, ce brevet correspond parfaitement à une récente rumeur à propos d'iPadOS 16 selon laquelle le prochain système mobile d'Apple pourrait offrir un mode fenêtré aux applications à la connexion d'un clavier et d'un trackpad. Simple coïncidence ? Nous aurons la réponse le 6 juin à l'occasion de la présentation des nouveautés d'iPadOS 16 lors de la WWDC 2022.