Bientôt de nouveaux coloris pour les AirPods Max ?

Si tous les regards sont tournés vers les AirPods Pro 2 qui sont attendus pour cet automne, Apple pourrait aussi avoir du neuf à nous présenter pour son casque AirPods Max d'ici la fin d'année, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg affirme en effet dans sa newsletter hebdomadaire qu'Apple prévoit de nouveaux coloris pour son casque audio. On n'en saura pas plus pour le moment, mais le casque aura déjà deux ans en fin d'année : une petite mise à jour matérielle lui permettant de rester au niveau des AirPods Pro 2 serait plutôt cohérente. Une baisse de prix serait également bienvenue, surtout lorsque l'on connaît le niveau de remise pratiqué de manière permanente chez les revendeurs ...

Les cinq coloris actuels

Pour sa seconde génération d'AirPods Pro, Apple devrait changer de design et abandonner les tiges externes, comme sur les Beats Studio Buds . Apple prévoirait également l'intégration d'une nouvelle puce lui permettant d'améliorer la connexion sans fil et l'autonomie de ses écouteurs, et Mark Gurman évoque également de possibles capteurs qui pourraient offrir de nouvelles fonctionnalités de fitness. Il se murmure aussi que les AirPods Pro 2 seraient les premiers à prendre en charge l'audio sans perte : si tel est bien le cas, il serait souhaitable que les AirPods Max en profitent aussi...