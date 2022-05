Après Fitness+, la livraison de courses pour Apple ?

Apple multiplie les initiatives en faveur du sport et de la santé depuis quelques années. Les capteurs se sont multipliés au sein de l'iPhone et de l'Apple Watch, et trois nouveaux capteurs seraient en préparation pour la montre connectée d'Apple alors que les AirPods pourraient aussi gagner des fonctionnalités de fitness . En 2020, Apple a lancé son service de cours de sports dénommé Apple Fitness+. Les contenus proposés se sont régulièrement enrichis, et Mark Gurman annonce sur Bloomberg qu'Apple prévoit de nouveaux entraînements pour accompagner la sortie d'iOS 16 cet automne.

« Alors là, tu prends la position Warrior 2 et tu regardes vers l'avenir. »

Mark Gurman évoque également un tout nouveau service qui pourrait être un concurrent direct de l'américain Instacart, qui propose de la livraison de courses à partir de magasins de proximité. Les contours précis de ce nouveau service ne sont pas encore connus, mais Apple aurait étudié la possibilité de relier les propositions de menus à l'application Santé des utilisateurs.Comme le note Mark Gurman, ce service serait cependant très éloigné de ce qu'Apple a l'habitude de faire. À la fois complexe à mettre en place et à gérer, d'autant plus s'il est lancé dans de multiples pays, le marché de la livraison ne jouit d'ailleurs pas des fortes marges dont l'épicier high-tech de Cupertino a l'habitude. Il est possible, si Apple n'abandonne pas cette piste, que le service en question soit finalement proposé en partenariat avec une entreprise tierce existante.