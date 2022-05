Télétravail : Apple perd son directeur du machine learning

Le directeur dud'Apple a soudainement quitté l'entreprise : Ian Goodfellow a démissionné de son poste suite au retour du travail au bureau imposé trois jours par semaine. Dans un message envoyé à son département, Ian Goodfellow indique que, rapporte la journaliste de The Verge Zoë Schiffer . Ancien de Google et spécialiste des deepfakes, qui consistent à remplacer un visage par un autre au sein de vidéos, Ian Goodfellow avait rejoint Apple il y a seulement trois ans, peu avant l'émergence de l'épidémie de Covid-19 et la mise en place d'un télétravail complet.Apple a longtemps repoussé le retour au bureau mais la nouvelle organisation hybride qui avait été imaginée en juin 2021 va finalement être instaurée à partir du 23 mai. Les employés dont le travail ne nécessite pas une présence permanente pourront dès lors télétravailler le mercredi et le vendredi, avec des aménagements supplémentaires au cas par cas. C'est insuffisant pour certains salariés, qui s'en étaient émus l'année dernière et qui pour certains décident désormais d'aller voir ailleurs.