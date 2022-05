Apple a complété sa transition vers iCloud Drive

Il y a tout pile un an en mai 2021, Apple indiquait dans une fiche d'assistance publiée sur son site web que Documents et données iCloud, son ancien service de synchronisation de documents, serait remplacé par iCloud Drive en mai 2022. Cette transition est désormais complète, peut-on apprendre sur la version en anglais de cette même page.Les utilisateurs n'ayant pas préalablement activé iCloud Drive n'ont donc plus accès à ce service : leur compte a été automatiquement migré vers iCloud Drive. Ce changement survient à quelques semaines seulement de la WWDC 2022 : il ne serait pas étonnant qu'Apple ait préparé le terrain pour certaines nouveautés relatives à iCloud qui seront lancées un peu plus tard cette année.