MacBook : la production reste très tendue

Il y a près d'un mois, les autorités chinoises ont placé la région de Shanghai sous un régime de confinement strict , ce qui a mis à l'arrêt les lignes de production de Quanta. Ce sous-traitant assemble à Shanghai les ordinateurs portables d'Apple, qui ont vu leurs délais exploser sur l'Apple Store en ligne. La production a progressivement repris la semaine dernière, mais DigiTimes prévient aujourd'hui que la situation resterait extrêmement tendue. La capacité de production ne serait en effet qu'à 30% de la normale à cause des difficultés d'approvisionnements en composants : c'est toute la chaîne de production qui se serait grippée.Quanta compterait progressivement repasser à 50% de capacité de production, mais ce serait donc toujours moitié moins que d'habitude alors que la demande reste forte et que les retards se sont accumulés. Pour une commande passée aujourd'hui sur l'Apple Store , Apple annonce désormais une livraison entre le 30 juin et le 15 juillet sur tous les modèles de MacBook Pro 14,2" et 16,2" standard, avec quatre jours supplémentaires en cas d'ajout d'une option. Deux mois d'attente ! Pour le MacBook Air, la situation n'est pas fameuse non plus avec des livraisons prévues entre le 24 juin et le 7 juillet... Les délais ont également glissé de plusieurs semaines pour certaines commandes déjà en cours, et la situation ne devrait pas s'arranger de sitôt.Si vous avez besoin de vous équiper sans attente, vous avez deux options. Le plus simple est d'opter pour un retrait dans un Apple Store physique si vous habitez à proximité d'une des boutiques officielles d'Apple, chaque Apple Store ayant un stock qui lui est propre avec des disponibilités parfois immédiates. Le plus économique est de passer par un revendeur officiel : presque tous les modèles bénéficient de petites remises chez certaines enseignes, même si les stocks ne sont pas toujours au rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les offres du moment sur notre comparateur de prix