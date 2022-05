Chez BMW, des voitures temporairement sans CarPlay

La pénurie de composants frappe de nombreux secteurs de l'industrie et les fabricants automobiles ne sont pas épargnés, loin de là. Cette semaine, Automotive News Europe nous apprend que BMW a décidé de changer de fournisseur pour certaines de ses puces afin de renforcer sa chaîne d'approvisionnement sur le long terme. Résultat, les systèmes de navigation et de divertissement du constructeur ne sont pour le moment plus compatibles avec CarPlay ou avec Android Auto. Les véhicules concernés sont vendus dans de nombreux pays, dont la France. On peut les repérer grâce à l'identifiant "6P1" dans leur code de production de la voiture.BMW prévient ses récents clients qu'ils pourront bien retrouver la compatibilité avec iOS ou Android, mais qu'il faudra attendre une mise à jour logicielle prévue d'ici fin juin. C'est un moindre mal : pour certains composants touchés par la pénurie, les fabricants préfèrent livrer les voitures sans certaines options, quitte à les rappeler au garage pour installer le nécessaire à la disponibilité des pièces concernées.