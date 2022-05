Apple lance sa loterie pour participer à la WWDC 2022

Apple avait confirmé la semaine dernière qu'il y aurait bien du public à Apple Park pour la première journée de la WWDC 2022, qui se tient cette année du 6 au 10 juin. Cela prendra la forme d'une journée spéciale consacrée aux développeurs, avec la possibilité de regarder le keynote ainsi que les vidéos de State of the Union, converser avec les ingénieurs d'Apple et découvrir le tout nouveau Developer Center sur lequel aucune information n'a pour le moment filtré.Pour déterminer quels seront les développeurs qui pourront participer à cette journée, pas de favoritisme : une loterie qui est ouverte à tous les développeurs enregistrés auprès d'Apple vient d'être lancée. Pour participer, il faut se rendre sur cette page et soumettre sa participation une fois identifié avec son compte développeur. Apple acceptera les participations jusqu'à ce mercredi 11 mai à 17 heures. Les participants recevront une réponse, positive ou négative, le 13 mai aux alentours de 2h du matin. L'événement est totalement gratuit.Si vous êtes développeur et vous trouvez dans les environs de Cupertino (en Californie, dans la banlieue de San Francisco) le 6 juin prochain, voilà une opportunité assez unique d'aller faire un tour sur le campus d'Apple et d'assister à un: les conférences d'Apple sont bien souvent réservées à un public d'invités triés sur le volet. On ne sait en revanche pas encore comment Apple tiendra sa conférence inaugurale : il n'est pas garanti que la présentation se fasse en direct dans le Steve Jobs Theater. Apple précise qu'un test négatif au Covid-19 de moins de trois jours sera exigé, mais que le port du masque sera optionnel ensuite.