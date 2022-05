Eddy Cue réorganiserait les services d'Apple

Les services représentent une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires d'Apple. Le trimestre dernier, ils ont engrangé quelque vingt milliards de dollars , soit 20% des revenus de l'entreprise : c'est pratiquement deux fois plus que ce qu'Apple gagne avec le Mac. Après quelques années de croissance effrénée, il est donc temps pour une restructuration : selon Business Insider , ce serait Eddy Cue qui serait aux manettes d'une redistribution des rôles et des responsabilités. Il aurait notamment pris la décision de séparer l'activité de publicité, avec un département désormais géré par le vice-président Todd Teresi. La publicité, absente d'Apple Music et d'Apple TV+ mais bien présente sur d'autres secteurs (comme la recherche de l'App Store), serait désormaisDéchargé de cette tâche, Peter Stern pourrait mieux se concentrer sur ses activités déjà nombreuses comprenant Apple TV+, Apple News, Apple Books, iCloud, Apple Fitness+ et Apple One. Apple continuerait ses efforts pour promouvoir ses activités de streaming et Peter Stern doit également gérer une nouvelle équipe consacrée aux sports : en mars, Apple s'est lancée dans la diffusion du baseball américain avec le Friday Night Baseball de la MLB et d'autres partenariats seraient dans les tuyaux.Apple n'a pas fini de développer ses services. On a par exemple récemment appris qu'Apple développait ses propres infrastructures financières pour renforcer Apple Pay, possiblement avec de nouveaux services comme les paiements différés ou en plusieurs fois. Il est également question de développer une offre d'abonnement pour les produits d'Apple , avec un modèle proche du. Il y a quelques jours, on apprenait même qu'Apple a planché sur un service de livraison de courses alimentaires ... Ce ne sont pas les idées qui manquent.