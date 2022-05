Apple annonce la fin de l'iPod touch

Souvenez-vous, il y a un peu plus de vingt ans : dans une petite salle du campus historique d'Apple à Cupertino, Steve Jobs présentait le tout premier iPod le 17 octobre 2001. C'était le début d'une longue aventure, avec de nombreux modèles variant les plaisirs au fil des années : l'iPod mini en 2004, l'iPod shuffle et l'iPod nano en 2005, puis l'iPod touch en 2007. Avec un design et un fonctionnement très comparables à l'iPhone, l'iPod touch avait survécu au retrait de l'iPod classic en 2014 puis à la disparition des iPod shuffle et iPod nano en 2017.Inchangé depuis 2019 avec des caractéristiques techniques dépassées, l'iPod touch devait se réinventer ou disparaître. Apple a finalement choisi de mettre fin à cette dernière gamme d'iPod encore au catalogue. Un communiqué de presse publié pour l'occasion annonce que l'iPod touch restera en vente jusqu'à l'épuisement des stocks. Après, il faudra se rabattre soit sur un iPhone, soit sur un iPad mini selon les besoins., a déclaré Greg Joswiak.Si vous vous sentez nostalgique, l'iPod touch restera donc en vente quelques temps à 249 € (32 Go), 359 € (128 Go) ou 469 € (256 Go) sur l'Apple Store , et il y a d'ailleurs des remises sur quelques modèles chez les revendeurs (voir notre comparateur de prix ). Notez que quelques références ne sont déjà plus vendues par Apple directement, comme le modèle de 32 Go argenté et le modèle de 128 Go bleu.