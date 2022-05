iPhone : quel avenir après l'encoche et les poinçons ?

Cinq ans après la sortie de l'iPhone X, l'iPhone 14 Pro attendu pour septembre serait le premier modèle à se défaire de l'encoche présente sur le haut de l'écran pour loger les différents capteurs frontaux. À la place, Apple basculerait sur un système de double poinçon . Les ingénieurs de Cupertino ne seraient en effet pas encore parvenus à loger tous les capteurs indispensables au bon fonctionnement de Face ID sous la dalle OLED de l'iPhone. Il subsisterait ainsi au minimum le projecteur de points et la caméra infrarouge, en plus de la webcam.

Schéma industriel de l'iPhone 14 Pro

Bien sûr, l'objectif à long terme d'Apple reste de tout faire disparaître et l'analyste Ross Young nous partage sa vision de l'avenir , entre informations techniques en provenance des sous-traitants d'Apple et spéculation sur les futurs choix d'Apple. L'année prochaine, toute la gamme d'iPhone 15 pourrait ainsi basculer sur ce système de double poinçon. En 2024, Apple devrait avoir réussi à loger tous les capteurs frontaux de Face ID sous l'écran et l'iPhone 16 Pro n'aurait alors plus qu'un simple poinçon pour la webcam. L'iPhone 17 hériterait de ce poinçon unique en 2025, et c'est avec l'iPhone 18 Pro en 2026 qu'Apple atteindrait son objectif ultime : cacher la webcam sous l'écran OLED pour un design tout-écran parfait.Bien sûr, cette feuille de route dépendra de l'avancée des travaux des ingénieurs de Cupertino et des différents fournisseurs d'Apple. Cette vision de l'avenir présentée par Ross Young semble agressive mais en tout cas plausible. C'est d'ailleurs une évolution que recherchent tous les fabricants, et l'intégration de la webcam sous la dalle est de loin le challenge le plus important : il existe déjà des smartphones dont la caméra frontale est intégrée à la dalle OLED, mais les résultats sont pour le moment peu convaincants