Un mystérieux nouveau firmware 4E71 pour les AirPods

Apple a hier soir lancé un nouveau firmware pour les AirPods. Il est numéroté 4E71 et est disponible pour tous les modèles actuellement en vente : les AirPods 2 et 3, les AirPods Pro ainsi que les AirPods Max. Cette nouvelle version succède au firmware 4C165 qui remonte à décembre dernier, sauf pour les AirPods 3 qui avaient eu droit à une mise à jour numérotée 4C170 en janvier.Hélas, Apple persiste avec sa désagréable habitude de ne pas indiquer quelles sont les nouveautés incluses dans les mises à jour du logiciel interne des AirPods et il faut parfois des semaines avant de découvrir ce qui a changé. En début d'année, on a par exemple découvert qu'Apple avait changé d'encodage pour l'audio des appels passés avec les AirPods Pro, ce qui a considérablement amélioré la qualité des appels . On déplore également l'impossibilité de forcer l'installation des mises à jour, qui se font normalement automatiquement lorsque les écouteurs sont en charge dans leur boîtier ou lorsque le casque est connecté à un appareil iOS, mais qui demandent parfois un peu de patience. Pour vérifier la version du firmware de vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...].