L'iPhone 15 pourrait-il passer à l'USB-C en 2023 ?

L'iPhone 15 va-t-il enfin abandonner son connecteur Lightning et basculer sur le standard USB-C ? L'analyste Ming-Chi Kuo a fait sa tournée des popotes et il est formel : si on en croit ses sources généralement bien renseignées dans l'industrie asiatique, ce serait bien pour l'année prochaine. Apple anticiperait ainsi la législation européenne qui se prépare à imposer le port USB-C à tous les fabricants de téléphones portables. Il a un temps été envisagé qu'Apple contourne la loi avec une solution sans fil entièrement basée sur la recharge par induction de MagSafe, mais cette alternative radicale peu performante aurait finalement été écartée.

Un câble USB-C

Si cette rumeur se concrétise, on pourrait donc enfin recharger son iPhone, son iPad (hors modèle d'entrée de gamme) et son MacBook avec un seul et même chargeur. Ming-Chi Kuo évoque également des transferts bien plus rapides (le connecteur Lightning plafonne aux 480 Mbit/s de l'USB 2.0 alors que l'USB 3.0 a des débits dix fois supérieurs), et une recharge encore plus rapide. Pour cette année, une rumeur à prendre avec du recul envisage l'intégration d'un port plus rapide sur l'iPhone 14 Pro , mais ce serait en tout cas toujours avec le format propriétaire Lightning.