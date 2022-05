En mai, Apple améliore ses tarifs de reprise

Apple revoit régulièrement ses tarifs de reprise à la baisse... mais pas cette fois : jusqu'au 31 mai, Apple veut vous inciter à changer d'appareil et propose une hausse temporaire de son argus Apple Trade In . La hausse du tarif de reprise va de 20 € à 40 € pour un iPhone, de 10 € à 50 € pour un iPad, de 10 € à 20 € pour un Mac et de 10 € à 20 € pour une Apple Watch.Si Apple parle, le programme Apple Trade In est pratique mais globalement bien moins intéressant qu'une revente sur un site d'occasion, surtout lorsqu'il s'agit d'un Mac avec options. En incluant la hausse temporaire, Apple reprend par exemple un iPhone XS jusqu'à 260 € ou un iPhone 11 Pro jusqu'à 400 €, un iPad classique jusqu'à 210 €, un iMac jusqu'à 850 € ou un MacBook Pro jusqu'à 980 €, une Apple Watch Series 3 jusqu'à 45 €... Vous pouvez retrouver toute la grille tarifaire et les conditions générales de l'offre sur cette page