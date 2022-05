MacBook : pas de retour à la normale avant juillet ?

Il y a quelques jours, les images ci-dessous ont fait le tour du monde. On y voit des centaines d'ouvriers fuir l'usine de Quanta située à Shanghai en forçant le blocus mis en place par des gardes en tenue de protection anti Covid-19. Peu connu du grand public, Quanta est un assembleur d'ordinateurs et cette usine de Shanghai est celle où sont produits les MacBook Air et MacBook Pro d'Apple. Après une fermeture imposée par les autorités chinoises dans le cadre du confinement strict mis en place dans la région en avril, l'usine de Quanta a repris la production mais dans un fonctionnement en cercle fermé : pour éviter toute contamination, les ouvriers sont contraints de dormir sur place depuis plus d'un mois. Selon des sources présentes sur place citées par Bloomberg , les employés seraient mécontents des conditions de vie et des restrictions drastiques qui leur sont imposées.Parallèlement, toute la chaîne de production tourne au ralenti suite au confinement de Shanghai. L'approvisionnement en matières premières et composants serait perturbé, avec de nombreux bateaux de fort tonnage qui font des ronds dans l'eau dans la baie de Hangzhou en attendant de pouvoir accoster. Sur terre, les usines ne pourraient toujours pas recruter en dehors des cercles fermés déjà en place. Résultat, l'ensemble de l'activité industrielle de la région ne tournerait toujours pas à plus de 10 à 20% de sa capacité selon DigiTimes . Pour Quanta, ce serait plutôt 30% mais on serait encore très loin d'un retour à la normale. Selon la publication, ce n'est pas avant juillet que l'assemblage des MacBook pourrait reprendre à pleine vitesse.Depuis la mise en place du confinement de Shanghai, les délais pour obtenir un MacBook Air ou un MacBook Pro ont explosé sur l'Apple Store : il y a désormais deux mois d'attente ou presque sur tous les modèles, alors qu'Apple peine encore à honorer ses commandes de la fin de l'hiver. Étonnamment, il y a encore un peu de stock et même quelques promos chez les revendeurs sur les modèles standard (vous pouvez retrouver les différentes offres sur notre comparateur de prix ) mais il est de plus en plus difficile d'obtenir certaines configurations sans délai. Dans ce contexte, on ne sait pas si Apple sera en capacité d'annoncer ses nouveaux Macs , dont la très attendue refonte du MacBook Air , à la WWDC le mois prochain.