En version RC, macOS 12.4 sort Commande universelle de version bêta

La phase de version bêta approche de sa fin pour macOS 12.4, qui est en chantier depuis le 6 avril et qui est passé en versionhier soir. La version RC est la dernière bêta, celle qui est considérée comme suffisamment fiables pour devenir version finale si aucun pépin majeur n'est détecté dans les jours suivant sa sortie. Si Apple ne rencontre pas de problème, macOS 12.4 pourrait donc être disponible pour le grand public dès la semaine prochaine.Apple ne liste que deux principales évolutions pour cette nouvelle version : un nouveau réglage dans l'application Podcasts pour limiter le nombre d'épisodes stockés sur le Mac et supprimer automatiquement les plus anciens, ainsi que la prise en charge de Studio Display Firmware Update 15.5, une mise à jour destinée à améliorer la qualité de l'image de la webcam de l'écran Studio Display d'Apple. On constate également que Commande universelle est sortie de version bêta, signe qu'Apple a travaillé pour améliorer la fiabilité de cette fonctionnalité. Enfin, macOS 12.4 inclut par défaut le fond d'écran du Studio Display , même pour les utilisateurs qui ne disposent pas de cet écran.