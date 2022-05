En version RC, iOS 15.5 détaille ses nouveautés

La sortie se rapproche pour iOS 15.5 qui est sorti hier soir en versionpour les développeurs. Si aucun problème majeur n'est relevé dans les prochains jours, c'est cette version qui sera déployée pour le grand public, peut-être dès la semaine prochaine. Apple a profité de l'occasion pour dévoiler la liste des nouveautés avec trois évolutions notables : la possibilité pour les utilisateurs d'Apple Cash d'envoyer ou de demander de l'argent depuis leur carte Apple Cash, un nouveau réglage pour l'application Podcasts qui permet de limiter le nombre d'épisodes stockés sur l'iPhone ou l'iPad et supprimer automatiquement les anciens épisodes, et la suppression d'un bug qui empêchait certaines automatisations, déclenchées à l'arrivée ou au départ de personnes, de fonctionner.Les précédentes versions bêtas ont révélé qu'iOS 15.5 mettait discrètement en place certaines nouveautés à venir avec la prise en charge de la future application Apple Classique et l'ouverture de l'App Store aux liens externes pour les applications lecteur . iOS 15.5 emploie aussi un nouveau nom pour iTunes Pass qui devient Apple Account et la prise en charge de Bancomat et Bancontact dans l'application Cartes, et l'application Photos met en place un système pour exclure certains lieux sensibles des Souvenirs iOS 15.5 sera la dernière mise à jour du système mobile d'Apple avant la présentation d'iOS 16, ce qui explique le petit nombre de nouveautés. Apple dévoilera les prochaines versions majeures de ses systèmes à la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin.