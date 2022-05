Steve Jobs voulait un iPhone sans carte SIM dès le départ

Dans le cadre de la promotion de son livre Build , Tony Fadell a donné une nouvelle interview à Joanna Stern pour le Computer History Museum. Le "papa de l'iPod" comme on le surnomme souvent a aussi travaillé sur le premier iPhone, et il a dû se confronter aux idées de Steve Jobs. Dans son interview (à partir de 29:01), Tony Fadell explique la différence entre les décisions prises selon des opinions profondes (c'est souvent le cas pour un tout nouveau produit), et les décisions prise en fonction de données tangibles (notamment pour adapter les évolutions suivantes aux désirs des utilisateurs). Pour une V1, il faut se jeter à l'eau d'une manière ou d'une autre :Tony Fadell explique que Steve Jobs fonctionnait beaucoup en fonction de ses opinions, souvent très tranchées, parfois révolutionnaires et parfois totalement à côté de la plaque.Il raconte une intéressante anecdote au sujet du tout premier iPhone : dès le départ, Steve Jobs ne voulait pas que l'iPhone embarque un tiroir à carte SIM :Tony Fadell et son équipe ont dû rassembler les données relatives aux technologies utilisées par les opérateurs partout dans le monde pour prouver au grand chef qu'il avait tort, ce qu'il admettait alors volontiers.

Photo par iFixit

Tort... mais pas forcément parce que son idée était mauvaise : elle était simplement en décalage par rapport aux technologies de l'époque. Fidèle à sa vision, Steve Jobs s'est par la suite battu pour réduire la taille de la carte SIM, d'abord avec l'adoption du format micro SIM sur l'iPhone 4, puis avec la nano SIM sur l'iPhone 5 et les modèles ultérieurs. Il a fallu attendre l'iPhone XS en 2018 pour que l'iPhone intègre une eSIM, mais cette carte SIM virtuelle cohabite toujours avec la carte SIM car beaucoup d'opérateurs ne souhaitent pas s'en débarrasser., sourit Tony Fadell.