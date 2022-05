Un nouvel Apple TV moins cher d'ici la fin de l'année ?

Apple préparerait un nouveau modèle d'Apple TV qui serait lancé d'ici la fin de cette année 2022, selon Ming-Chi Kuo . Le célèbre analyste a fait parler ses sources qui évoquent un modèlepour. Difficile d'élaborer à partir d'informations aussi floues. On pense évidemment au modèle d'entrée de gamme à 159 € qui ne prend toujours pas en charge la 4K (il faut pour cela le modèle à 199 €), ce qui devient de plus en plus anachronique : il manque à Apple un modèle qui aurait à la fois un prix plus attractif et une prise en charge sans compromis des standards actuels.Il y a quelques mois, une rumeur à prendre avec des pincettes parlait d'un nouveau design avec des tranches métalliques et un dos en plexiglas, ce qui ne va pas dans le sens d'une réduction des coûts par rapport au modèle actuel en plastique. À moins qu'Apple prenne le problème par le haut avec un nouveau modèle haut de gamme (pourquoi pas avec un processeur bien plus puissant pour le jeu vidéo d'Apple Arcade) et une baisse de prix du modèle 4K actuel ? On peut vite se perdre en conjectures...