Apple testerait bien l'intégration de l'USB-C à l'iPhone 15 pour 2023

Un peu plus tôt cette semaine, l'analyste Ming-Chi Kuo lâchait une bombe : l'iPhone 15 pourrait être le premier smartphone d'Apple à abandonner le connecteur Lightning pour basculer sur le standard USB-C. Autre grand nom du secteur, le journaliste Mark Gurman confirme désormais cette information sur Bloomberg . Ce serait bien pour l'année prochaine : la gamme d'iPhone 14 qui doit être présentée en septembre conserverait le connecteur Lightning.Sans surprise, Mark Gurman explique que c'est le projet de loi de la Commission européenne qui a guidé ce choix. Apple aurait envisagé de créer des modèles d'iPhone sans connecteur, la recharge pouvant être réalisée par induction via MagSafe au dos du téléphone, mais cette technologie alternative représenterait trop de contraintes à la fois en efficacité (lenteur de la recharge et des transferts) et en praticité (certains usages nécessitent un câble, par exemple en voiture). Mark Gurman laisse entendre qu'Apple pourrait se laisser la possibilité de conserver de connecteur Lightning si le texte de loi européen venait à ne pas être adopté.

Montage par 9To5Mac

Cela fait dix ans que le connecteur Lightning est utilisé : c'est avec l'iPhone 5 en 2012 qu'Apple a abandonné le connecteur dock 30 broches . Il existe aujourd'hui un vaste écosystème d'accessoires qui pourraient ne plus être compatibles. Les ingénieurs de Cupertino travailleraient ainsi sur un adaptateur qui permettrait de continuer à utiliser les appareils équipés du format Lightning, mais il est trop tôt pour savoir s'il serait fourni par défaut avec l'iPhone 15 (c'est relativement peu probable).Il se pose également la question des quelques autres appareils qui embarquent le format Lightning : le boîtier des AirPods, la télécommande de l'Apple TV, les Magic Trackpad, Mouse et Keyboard... À noter que l'iPad d'entrée de gamme serait touché par la loi européenne et devrait lui aussi passer à l'USB-C. Apple pourrait-elle raisonnablement maintenir le connecteur Lightning pour les quelques produits restants ? Il serait en effet tellement pratique qu'un seul chargeur USB-C permette de recharger l'intégralité des appareils sans fil d'Apple...