De nouvelles interactions et du neuf pour les apps avec iOS 16

Ne vous attendez pas à un changement de design pour iOS 16, prévient Mark Gurman dans sa newsletter Power On . Le journaliste de Bloomberg, sans rentrer dans les détails, promet cependant, avecet. Dans une précédente publication, Mark Gurman avait également évoqué une refonte des notifications et une possible refonte de l'interface du multitâches de l'iPad. On peut également espérer du neuf pour les applications fournies sur les tablettes, notamment avec la Météo qui se fait attendre depuis plusieurs années (la calculatrice aussi).On n'en saura pas plus pour le moment : il faudra regarder la conférence inaugurale de la WWDC 2022 , qui se tiendra le 6 juin, pour découvrir toutes les nouveautés d'iOS 16 dans le détail. À noter que Mark Gurman anticipe également d'importantes nouveautés pour watchOS 9, mais sans se risquer à nous donner une idée du menu.